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Know the Foe: Gaining Texas A&M insight with Aggie Yell

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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As we have done throughout this football season, HawgBeat went behind enemy lines to gain insight on the Texas A&M Aggies from Mark Passwaters of Aggie Yell.

Here is what he had to say about Saturday's matchup between Arkansas and Texas A&M, which is set to kickoff at 11:00 a.m. CT inside AT&T Stadium in Arlington, Texas...

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