Recruiting Roundup: Huge week of visitors, new offers, Week 14 schedule

Each Friday, HawgBeat's Alex Trader will write a recruiting notebook filled with tidbits on Arkansas commits and top targets, including the best games, performances and where each are playing that particular week.

The Roundup

A few big names Though the regular season may be over for the Razorbacks, recruiting season is just kicking into gear. There are two pretty big names to look out for while they take their official visits this weekend (Dec. 3-5).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW7igJl0IHdhaXQgdG8gZ2V0IGJhY2sgdG8gRmF5ZXR0ZXZpbGxl 8J+Pn/Cfk408YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv V1BTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BTPC9h PvCfkJfinaTvuI/wn6SNICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0J1dGxlcl9CZW50b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJ1dGxlcl9C ZW50b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hH dWl0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR3VpdG9uPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZCQ29hY2hKU21pdGg/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZCQ29hY2hKU21pdGg8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby81OTBlUG9nZDBnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNTkw ZVBvZ2QwZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTQU0gUFJBSVNFIE3igJlCQUtFIOKc niAoQHNhbWJha2VlZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9z YW1iYWtlZWUvc3RhdHVzLzE0NjE0ODkxNTQ1Njc2NDMxNDY/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

First off is 2022 three-star WR target - and one of the last prospects I’d expect to be added into this ‘22 group - Sam M’Bake. Out of North Cobb (Ga.), M’Bake was in town earlier this year for the Razorbacks’ homecoming game against Auburn. The staff will have their work cut out for them as M’Bake’s offer sheet holds some heavyweights. Arkansas, Florida, Georgia, Ole Miss and USC are joined by 23 other FBS offers, making this a huge opportunity for Sam Pittman’s group.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGJlIGJhY2sgb24gdGhlIEhpbGwgdGhpcyB3ZWVr ZW5kICEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9X UFM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXUFM8L2E+ IPCfkJcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VGWnRJU1pUOWciPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9lRlp0SVNaVDlnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphbWVzIEpv aW50ZXIg4p6KIChASmFtZXMxSm9pbnRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9KYW1lczFKb2ludGVyL3N0YXR1cy8xNDY1ODI4Nzk1ODEw NzgzMjM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDMwLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Thankfully, those efforts should be aided by 2022 running back commitment James Jointer Jr. Jointer has been to a handful of games already this season as he’s from Little Rock, and has been vocal on Twitter about using his influence on the high-three star. As well as those two guys, there are some serious names rumored to be making the trek over to Fayetteville this weekend for "secret" visits as a result of some recent shifts within the college football landscape. To stay up to date with everything that may be coming out about these visits make sure to check out The Trough, our premium message board.

Coaches on the road With those officials coming up, it’s important to note that the Razorback coaches were on the road this week for some in-home trips. Here were some of the notable locations from the staff -

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBob21lIHZpc2l0IfCfkJcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A UmF6b3JiYWNrRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hTYW1QaXR0bWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNh bVBpdHRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h Y2hDS2VubmVkeT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hDS2VubmVk eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1V0Y0NqMENVZVgiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9VdGNDajBDVWVYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBhdHJpY2sg S3V0YXMgKEBwd2s1NCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9w d2s1NC9zdGF0dXMvMTQ2NjgyMDkwMDk1NTg1NjkwOT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2FtUGl0 dG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTYW1QaXR0bWFuPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ0tlbm5lZHk/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQ0tlbm5lZHk8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJrUmF6b3JiYWNrcz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQXJrUmF6b3JiYWNrczwvYT4gY2Fu4oCZdCB3YWl0 IHRvIGdldCBvbiB0aGUgSGlsbCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL1dQUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1dQUzwvYT4g8J+Ql/CfkJcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0FKS0tVN2pXTHciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9BSktLVTdqV0x3PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEXigJlNYXJpb24gSGFycmlzIChARU1hcmlvbkhhcnJpczEp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRU1hcmlvbkhhcnJpczEv c3RhdHVzLzE0NjY4MTcxMTM3MjU4NDk2MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HUkVBVCBob21lIHZpc2l0IHRvZGF5ISEhIeKdpO+4j/CfkJc8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2FtUGl0dG1hbj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTYW1QaXR0bWFuPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX09kb20/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENvYWNoX09kb208L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hBc2hETD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hBc2hETDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1dQUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQ UzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZRU1psQ0RXUzEiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9WUVNabENEV1MxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IG5pY2hvbGFz IGRhdmlsbGllciAoQERhdmlsbGllck5pY28pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRGF2aWxsaWVyTmljby9zdGF0dXMvMTQ2NjU4NjY3OTAw Nzg0MjMxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBob21lIHZpc2l0IHdpdGggZnV0dXJlIGNvYWNo4oCZcyDw n5CX8J+knSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2Ft UGl0dG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTYW1QaXR0bWFu PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ0tlbm5l ZHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQ0tlbm5lZHk8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DYjJWUXNFQzNNIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vQ2IyVlFzRUMzTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbmRyZXcgQ2hhbWJsZWUg KEBBbmRyZXdDaGFtYmxlZTQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQW5kcmV3Q2hhbWJsZWU0L3N0YXR1cy8xNDY2NTgyMDI2MjA3NzIzNTIy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDMsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdXN0IGEgY291cGxlIG9mIGhvZ3MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dQUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9RdWluY2V5TWNhZG9vP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBRdWlu Y2V5TWNhZG9vPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rh eGNvdXJ0bmV5M18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRheGNvdXJ0bmV5 M188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJrUmF6b3Ji YWNrcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQXJrUmF6b3JiYWNrczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNhbVBpdHRtYW4/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2FtUGl0dG1hbjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEd1aXRvbj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHdWl0b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9xMEs3S2NUUlZlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcTBLN0tjVFJW ZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGFyZW5kb24gSGlnaCBTY2hvb2wgRm9vdGJh bGwgKEBDbGFyZW5kb25GQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9DbGFyZW5kb25GQi9zdGF0dXMvMTQ2NjU3Njc0MDg3MzEyOTk4Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBIb21lIHZpc2l0IPCfkJfigLzvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9PZG9tP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaF9PZG9tPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoQ2FydGVyQXJrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aENhcnRlckFyazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaFNhbVBpdHRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2Ft UGl0dG1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpv cmJhY2tGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF6b3JiYWNrRkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yVFdXS1pRRkZPIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vMlRXV0taUUZGTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBqYXlsZW5sZXdpcyAo QGpheWxlbmxldzcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamF5 bGVubGV3Ny9zdGF0dXMvMTQ2NjI0NDY1NjE4Mjg0MTM0Nj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyB0aW1lIHdpdGggbXkgZnV0dXJlIGZhbWls efCfkJfinZfvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpv cmJhY2tGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF6b3JiYWNrRkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XUFM/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXUFM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NYWRlSW5NaWxhbj9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01hZGVJbk1pbGFu PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRWxp dGUzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRWxpdGUz PC9hPvCflLogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdnZ2IwUzdzY3EiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS83Z2diMFM3c2NxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhv bnkgQnJvd24gKEBBbnRfV2lubmluZykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9BbnRfV2lubmluZy9zdGF0dXMvMTQ2NjIxNDI3OTg4Mzk4NDg5 OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBob21lIHZpc2l04p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XUFM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXUFM8L2E+8J+QlyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vZzJnVHBuSUdIWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2cyZ1RwbklHSFg8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgU0FNIFBSQUlTRSBN4oCZQkFLRSDinJ4gKEBzYW1iYWtl ZWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2FtYmFrZWVlL3N0 YXR1cy8xNDY1NDU0NTMxMzUzOTE5NDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk5vdmVtYmVyIDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBob21lIHZpc2l0IGZyb20gQXJrYW5zYXMgdG9uaWdodCBu b3RoaW5nIGJ1dCDinaTvuI/wn5CXIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUmF6b3JiYWNrRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJhem9y YmFja0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9y YmFja0ZCUmVjP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSYXpvcmJhY2tGQlJl YzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNhbVBp dHRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2FtUGl0dG1hbjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb3dlbGxfTG9nZ2Fp bnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERvd2VsbF9Mb2dnYWluczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNGb3VudGFpbj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTRm91bnRhaW48L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SZ0RqUzRRM1Z0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v UmdEalM0UTNWdDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeXJ1cyBXYXNoaW5ndG9u4oSi 77iPIChAVHlydXNXYXNoaW5ndG8yKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1R5cnVzV2FzaGluZ3RvMi9zdGF0dXMvMTQ2NTE2OTg0NDQzNzk3 OTEzOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyOSwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHZpc2l0aW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTYW1QaXR0bWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaFNhbVBpdHRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hTRm91bnRhaW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoU0ZvdW50YWluPC9hPiBXZSBoYWQgYSBncmVhdCB0aW1lISBIYXBw eSBiaXJ0aGRheSBib3NzIGhvZyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JE S3dEamJBTnkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CREt3RGpiQU55PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEVsaSBTdGVpbiAoQEVsaVN0ZWluMTApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRWxpU3RlaW4xMC9zdGF0dXMvMTQ2NTEzMzc4OTgx OTExNzU3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyOSwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

New Offers

PWO Commitment

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBkaXNjdXNzaW5nIHdpdGggbXkgZmFtaWx5IGFuZCBjb2Fj aGVzLCBJ4oCZbSBhbmQgZXhjaXRlZCB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0IEnigJlt IGZ1bGx5IENPTU1JVFRFRCB0byBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBcmthbnNh cyEhIEdvIEhvZ3MhISAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaFNhbVBpdHRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2Ft UGl0dG1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CdXRs ZXJfQmVudG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCdXRsZXJfQmVudG9u PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pa2VfU2NoZXJl cjM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWtlX1NjaGVyZXIzODwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BclJlY3J1aXRpbmdHdXk/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFyUmVjcnVpdGluZ0d1eTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWNydWl0R2VvcmdpYT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmVjcnVpdEdlb3JnaWE8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVENDcm93ZGVyMTc/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFRDQ3Jvd2RlcjE3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0tSQ1NBdGhsZXRpY3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEtSQ1NBdGhsZXRpY3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zdDVL N1pCWmtTIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vM3Q1SzdaQlprUzwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBFdGhhbiBKb3NlcGggKEBFdGhhbmpvMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FdGhhbmpvMS9zdGF0dXMvMTQ2NjgwMTA1OTE4MDA0 MDE5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The hot streak stays hot for the Razorbacks in terms of bringing in talent. This most recent addition comes in the form of 2022 two-star Ethan Joeseph. Joesph committed to Air Force back in June, but is now all Hog roughly 16 hours after decommitting from the Falcons. Hutch was able to catch up with the preferred walk-on last week for some insight into his recruitment to Arkansas.

Calling the Hogs

2022

Other Names to Watch

2023