 HawgBeat - Recruiting Roundup: Huge week of visitors, new offers, Week 14 schedule
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Recruiting Roundup: Huge week of visitors, new offers, Week 14 schedule

Alex Trader • HawgBeat
Staff Writer
@TraderUark

Each Friday, HawgBeat's Alex Trader will write a recruiting notebook filled with tidbits on Arkansas commits and top targets, including the best games, performances and where each are playing that particular week.

The Roundup

A few big names

Though the regular season may be over for the Razorbacks, recruiting season is just kicking into gear. There are two pretty big names to look out for while they take their official visits this weekend (Dec. 3-5).

First off is 2022 three-star WR target - and one of the last prospects I’d expect to be added into this ‘22 group - Sam M’Bake. Out of North Cobb (Ga.), M’Bake was in town earlier this year for the Razorbacks’ homecoming game against Auburn.

The staff will have their work cut out for them as M’Bake’s offer sheet holds some heavyweights. Arkansas, Florida, Georgia, Ole Miss and USC are joined by 23 other FBS offers, making this a huge opportunity for Sam Pittman’s group.


Thankfully, those efforts should be aided by 2022 running back commitment James Jointer Jr. Jointer has been to a handful of games already this season as he’s from Little Rock, and has been vocal on Twitter about using his influence on the high-three star.

As well as those two guys, there are some serious names rumored to be making the trek over to Fayetteville this weekend for "secret" visits as a result of some recent shifts within the college football landscape.

To stay up to date with everything that may be coming out about these visits make sure to check out The Trough, our premium message board.

Coaches on the road

With those officials coming up, it’s important to note that the Razorback coaches were on the road this week for some in-home trips. Here were some of the notable locations from the staff -

New Offers

PWO Commitment

The hot streak stays hot for the Razorbacks in terms of bringing in talent. This most recent addition comes in the form of 2022 two-star Ethan Joeseph.

Joesph committed to Air Force back in June, but is now all Hog roughly 16 hours after decommitting from the Falcons. Hutch was able to catch up with the preferred walk-on last week for some insight into his recruitment to Arkansas.

Calling the Hogs

2022

Playoffs: Appling County (Ga.) @ Cedar Grove (Ga.) - 6:30 p.m. CT

Commit: Rashod Dubinion, 4* RB (Cedar Grove)

-- Cedar Grove - Christen Miller, 4* DT (‘22) - No. 9 DT in 2022, FutureCast to USC

-- Cedar Grove - Joshua White, 4* DE (‘22) - Memphis commit

-- Cedar Grove - Janiran Bonner, 4* WR (‘22) - Georgia Tech commit

-- Cedar Grove - Kayin Lee, 4* CB (‘23) - Georgia commit

-- Cedar Grove - Everett Roussaw, 3* ILB (‘23) - holds offer from Arkansas. Also holds offers from Mississippi State, Missouri, UCF and Virginia Tech

-- Appling County - Darris Smith, 4* DE (‘22) - Georgia commit

Playoffs: DeSoto (Texas) vs. Duncanville (Texas) - 7 p.m. CT (Sat. 12/4)

Commit: Jordan Crook, 3* LB (Duncanville)

-- Duncanville - Ka’Davion Dotson, (‘24) - Arkansas offer, also holds offers from Kansas State, Oklahoma State, SMU and USC

-- DeSoto - Johntay Cook II, 4* WR (‘23) - Arkansas offer, No. 66 in Rivals100 for 2023

-- DeSoto - Dahlyn Jones, WR (‘23) - Arkansas offer, also holds an offer from Kansas, visited Fayetteville in late July

Playoffs: Fordyce vs. Clarendon - 7 p.m. CT

Commits: Quincey McAdoo, 4* WR & Dax Courtney, 3* TE (Clarendon)

Playoffs: Warren vs. Joe T. Robinson - 7 p.m. CT

Commit: E’Marion Harris, 4* WR (Robinson)

-- Robinson - Daryl Searcy Jr., RB (‘22) - holds offers from Arkansas State, Memphis, North Texas, visited Fayetteville in February 2020

Playoffs: Bryant vs. Fayetteville - 7 p.m. CT (Sat. 12/4)

Commits: Mani Powell 3* LB & Isaiah Sategna 4* WR (Fayetteville)

-- Fayetteville - Kaiden Turner, 3* ILB (‘22) - Indiana commit

Playoffs: Shiloh Christian vs. Arkadelphia - 7 p.m. CT

Commits: Kaden Henley, 3* ATH (Shiloh Christian)

Other Names to Watch

2023

Playoffs: Collins Hill (Ga.) vs. Grayson (Ga.) - 7 p.m. CT

-- Collins Hill - Jayden Davis, 3* S (‘23) - Arkansas offer, also holds offers from Kentucky, Ole Miss and Missouri, as well as seven other non-SEC teams

-- Collins Hill - Travis Hunter, 5* ATH (‘22) - No. 1 player in the 2022 class, Florida State commit

-- Collins Hill - Sam Horn, 4* QB (‘22) - Missouri commit

-- Collins Hill - Ethan Davis, 4* WR (‘23) - holds 15 P5 offers, including Florida, Georgia, LSU, Ole Miss, Oregon, Texas and Texas A&m

-- Grayson - Mumu Bin-Wahad, 3* CB (‘23) - West Virginia commit


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