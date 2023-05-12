News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-05-12 06:24:51 -0500') }} baseball Edit

Scouting Report: Arkansas vs South Carolina series preview, prediction

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

FAYETTEVILLE — A week removed from their first road sweep in two years, the red-hot Razorbacks are back at Baum-Walker Stadium for the last home regular season series.

The No. 6 South Carolina Gamecocks will occupy the third base dugout Friday through Sunday for the first of Arkansas' two consecutive series against top-10 opponents.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}