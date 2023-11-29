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ShotQuality Matchup: Arkansas vs Duke

Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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Arkansas is set to take on the No. 7 Duke Blue Devils inside a sold-out Bud Walton Arena on Wednesday night in Fayetteville.

The Razorbacks have had a slow start to the season, but are looking to get back on track in front of a raucous crowd after losing three of their last four. Arkansas head coach Eric Musselman will be matchup against Duke for the second time, with the first time being a loss in the 2022 Elite Eight.

HawgBeat has partnered with ShotQuality.com to provide in-depth analysis and statistics of team tendencies and trends. Fans can sign up for Shot Quality using promo code JCHOOPS for 10% off their first month.

Here is how the Razorbacks and Blue Devils stack up against each other:

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