News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-05-05 13:15:00 -0500') }} football Edit

Tulsa OL transfer Jaden Muskrat recaps official visit

Jaden Muskrat, an offensive lineman transfer from Tulsa, took an official visit to Arkansas Thursday and Friday.
Jaden Muskrat, an offensive lineman transfer from Tulsa, took an official visit to Arkansas Thursday and Friday.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

The transfer portal is closed, but those who have already entered are free to visit and commit to whatever school they please. One such transfer is Jaden Muskrat, an offensive lineman from Tulsa.

Muskrat took an official visit to Arkansas on Thursday and Friday. He said his time in Fayetteville went well and that the facilities were some of the highlights.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}