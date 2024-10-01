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VIDEO: Calipari previews start of Arkansas basketball practice
Mason Choate
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HawgBeat
Publisher
Watch video of Arkansas head coach John Calipari's press conference with reporters Tuesday to preview the start of his team's practice and the "Tip-Off Tour" they'll be taking in Hot Springs and Pine Bluff later this month.
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