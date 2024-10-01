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ago basketball Edit

VIDEO: Calipari previews start of Arkansas basketball practice

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Watch video of Arkansas head coach John Calipari's press conference with reporters Tuesday to preview the start of his team's practice and the "Tip-Off Tour" they'll be taking in Hot Springs and Pine Bluff later this month.

Visit our homepage for more Arkansas men's basketball content.

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