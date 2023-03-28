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Video from Arkansas' sixth practice of spring football

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch almost eight minutes of video from the sixth practice of the Arkansas Razorbacks' spring football schedule.

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