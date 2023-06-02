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WATCH: Arkansas, Santa Clara postgame press conference

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, outfielder Tavian Josenberger and pitcher Will McEntire give their thoughts after the 13-6 win over Santa Clara in the Fayetteville Regional.

Also below is video from Santa Clara HC Rusty Filter, outfielder Michael O'Hara and pitcher Jared Feikes.

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