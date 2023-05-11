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WATCH: Dave Van Horn talks injuries, previews South Carolina series

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn provide injury updates, preview the weekend series at South Carolina and give other thoughts on the state of his first-place Razorbacks.

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