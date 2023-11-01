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WATCH: Eric Musselman previews season opener against Alcorn State

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman previews the Hogs' season-opener against Alcorn State, which will tip off at 7:00 p.m. CT next Monday in Bud Walton Arena.

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