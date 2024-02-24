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WATCH: Musselman, Battle, Davis postgame - Arkansas 88, Missouri 73

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman and guards Devo Davis and Khalif Battle give their postgame press conferences after the 88-73 win over Missouri on Saturday at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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