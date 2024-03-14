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WATCH: Musselman, Battle postgame - South Carolina 80, Arkansas 66
Mason Choate
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HawgBeat
Publisher
Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman and guard Khalif Battle give their postgame press conferences after the season-ending 80-66 loss to the South Carolina Gamecocks in the second round of the SEC Tournament on Thursday evening at Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee.
READ: Arkansas' season ends with second round SEC Tournament loss to Gamecocks
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