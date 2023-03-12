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WATCH: Musselman, Black, Davis speak after NCAA Tournament selection show

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Anthony Black and Davonte Davis give their thoughts on the Razorbacks' NCAA Tournament draw Sunday. They will begin their quest for a national title at 3:30 p.m. Thursday in Des Moines, Iowa, on TBS.

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