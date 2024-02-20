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WATCH: Musselman, Mark postgame - Arkansas 78, Texas A&M 71

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and guard Tramon Mark with the media for their postgame press conferences after the Razorbacks' 78-71 win over the Texas A&M Aggies on Tuesday evening at Reed Arena in College Station, Texas.

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