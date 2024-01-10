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WATCH: Musselman, Mark postgame - Georgia 76, Arkansas 66

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Arkansas basketball head coach Eric Musselman and guard Tramon Mark give their postgame press conferences after the 76-66 loss to Georgia on Wednesday evening at Stegeman Coliseum in Athens, Georgia.

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