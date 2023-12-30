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WATCH: Musselman, Menifield, Davis postgame - Arkansas 106, UNCW 90

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas Razorbacks head coach Eric Musselman, guard Devo Davis and guard Keyon Menifield Jr. postgame press conferences after the 106-90 win over UNC Wilmington on Saturday at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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