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WATCH: Musselman, players postgame - Arkansas 97, Furman 83

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman, guard Devo Davis and guard Khalif Battle recap the Razorbacks' 97-83 win over Furman on Monday evening at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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