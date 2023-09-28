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WATCH: Musselman, players talk at Arkansas basketball media day

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear from Arkansas basketball head coach Eric Musselman and select players, including Trevon Brazile, Tramon Mark, Jalen Graham and others. Musselman and the guys talk about offseason progress, the first week of official practice, who is standing out and more.

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