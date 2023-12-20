Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman previews Abilene Christian game

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Hear from Arkansas basketball head coach Eric Musselman as he talks about how practice is going this week, plus he previews Thursday's game against Abilene Christian. Tipoff is set for 6 p.m. CT inside Bud Walton Arena in Fayetteville and the game will be broadcast on SEC Network.

Advertisement

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement