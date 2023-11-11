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WATCH: Pittman, players postgame - Auburn 48, Arkansas 10

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, DE Trajan Jeffcoat and WR Isaac TeSlaa following the Razorbacks' 48-10 loss to Auburn on Saturday at Reynolds Razorback Stadium in Fayetteville.

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