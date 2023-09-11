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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - BYU week

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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of BYU week. The Razorbacks defeated Kent State 28-6 on Saturday to improve to 2-0 on the year. Pittman breaks down what he saw on the film, updates injuries and much more.

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