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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - Ole Miss week

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman give his final thoughts to the media ahead of Saturday's game against Ole Miss, which is set to kickoff at 6:30 p.m. CT at Reynolds Razorback Stadium.

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