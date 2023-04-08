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WATCH: Sategna, Green, Johnson, Williams talk Arkansas spring ball

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Hear Arkansas RB AJ Green, WR Isaiah Sategna, DE Zach Williams and CB Lorando "Snaxx" Johnson talk after the Razorbacks' 11th practice of the spring.

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