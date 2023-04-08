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WATCH: Video from Arkansas football's 11th spring practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch 5.5 minutes of video from Arkansas football's 11th spring practice inside Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday.

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