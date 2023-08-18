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WATCH: Travis Williams, Arkansas linebackers on defensive install

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas defensive coordinator Travis Williams, Pooh Paul, Jaheim Thomas, Jordan Crook talk install for the Razorback defense to this point in fall camp.

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