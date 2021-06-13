 HawgBeat - WATCH: Van Horn, Kopps, Avent, NC State players recap Game 3
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WATCH: Van Horn, Kopps, Avent, NC State players recap Game 3

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

HawgBeat's coverage of the Diamond Hogs' Road to Omaha is brought to you by CJ's Butcher Boy Burgers, which has locations in Fayetteville and Russellville.

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