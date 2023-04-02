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WATCH: Van Horn, players talk 5-4 win over Alabama

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Dylan Carter, Gage Wood and Parker Rowland talk Arkansas' 5-4 win over Alabama on Sunday.

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