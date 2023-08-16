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WATCH: Video from Arkansas football’s 11th fall camp practice

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Check out just over 4.5 minutes of film from Arkansas' 11th practice of fall camp, which was held Wednesday morning in Fayetteville. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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