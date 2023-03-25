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2025 Arkansas targets land in latest Rivals250 position rankings

CJ Jimcoily was ranked the No. 11 cornerback in the country in Rivals' latest position group rankings update.
CJ Jimcoily was ranked the No. 11 cornerback in the country in Rivals' latest position group rankings update.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Rivals has released its latest position group rankings for the class of 2025, and several Arkansas targets found themselves on the list.

The Arkansas coaching staff is still hard at work on the class of 2024, along with shoring up holes in the current roster through the transfer portal, but they are still sending out offers to recruits in the class of 2025.

Here's a list of recruits Arkansas is currently targeting who found themselves on the list.

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