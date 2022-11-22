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2026 QB Landon Duckworth loves the vibe at Arkansas following visit

2026 QB Landon Duckworth was on hand to see Arkansas' 42-27 win over Ole Miss on Saturday
2026 QB Landon Duckworth was on hand to see Arkansas' 42-27 win over Ole Miss on Saturday (Landon Duckworth)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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FAYETTEVILLE, Ark. -- While the Hogs are still working to get the 2023 class signed and enrolled ahead of next season, another visitor was brought in as a freshman to see the Hogs.

Landon Duckworth is a quarterback from the class of 2026, and was on hand to see Arkansas topple Ole Miss 42-27 Saturday. He was offered by the staff on Nov. 19.

Duckworth said he felt welcomed by the staff and the fanbase on his first trip to the Natural State.

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