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Transfer WR Andrew Armstrong recaps Arkansas visit

Texas A&M Commerce transfer receiver Andrew Armstrong visited Arkansas this weekend.
Texas A&M Commerce transfer receiver Andrew Armstrong visited Arkansas this weekend. (Andrew Armstrong Twitter (@DrewBandz3))
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Texas A&M-Commerce transfer wide receiver Andrew Armstrong visited the Arkansas Razorbacks this weekend, and he had plenty of good things to say about the Hogs.

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