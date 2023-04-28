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Arkansas coaches extend more offers in Texas, Mississippi

Ethan Feaster, an athlete in the class of 2027, reported an offer from the Hogs on Wednesday.
Ethan Feaster, an athlete in the class of 2027, reported an offer from the Hogs on Wednesday. (Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The Arkansas coaches are taking no time off on the recruiting trail, as more offers are being reported by Sam Pittman’s staff.

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