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Arkansas commits planning trip to Southwest Classic

Four-star defenive back Jaden Allen.
Four-star defenive back Jaden Allen. (Sam Spiegelman)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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While the Arkansas coaching staff isn’t allowed to make contact with recruits at AT&T Stadium this weekend, a few who are already committed will be in attendance for Saturday’s contest against Texas A&M.


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