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Arkansas guard Keyon Menifield Jr. intends to enter transfer portal
Riley McFerran
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HawgBeat
Managing Editor
Arkansas sophomore guard Keyon Menifield Jr. intends to enter his name in the transfer portal, per a report from Tobias Bass.
Menifield spent one season with the Razorbacks as a transfer from Washington. He appeared in 14 total games and averaged 7.9 points per game. A quick athlete with lots of energy, Menifield added 2.1 rebounds and 1.6 assists per matchup during the season as well.
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The 6-foot-1, 150-pound guard scored double-digits on five occasions this season, including a career-best 32-point outing on Dec. 30, 2023, in a 106-90 win over UNC Wilmington.
Menifield has three more years of eligibility. The transfer portal will officially open Monday for college basketball players.
Click here to read more about Menifield on his Arkansas Athletics bio.
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