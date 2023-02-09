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Arkansas hopeful Augustave can be next great running back from Florida

Arkansas signee Isaiah Augustave is one of four Arkansas running backs from Florida in the last 10 years.
Arkansas signee Isaiah Augustave is one of four Arkansas running backs from Florida in the last 10 years.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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While sparsely recruited by the Hogs, the state of Florida has been kind to Arkansas in the running back room, and the Razorbacks hope 2023 three-star Isaiah Augustave can continue that tradition.

After bringing in starting running back Raheim Sanders (Rockledge, Florida) in the class of 2021, and Alex Collins (Fort Lauderdale) in 2013, the bar has been set high for Florida running backs who call the Hogs.

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