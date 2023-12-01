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Arkansas kicker Cam Little declares for NFL Draft
Riley McFerran
•
HawgBeat
Managing Editor
After spending three seasons in Fayetteville with the Arkansas Razorbacks, junior kicker Cam Little announced he will enter his name in the 2024 NFL Draft.
"Thank you to Coach Pittman for believing in my abilities since I stepped foot on campus and giving me an opportunity to represent the state of Arkansas," Little said in a statement. "I would also like to thank Coach Fountain, Coach Kyrsl, Coach Herd and Coach Sabock who all have helped me very much along this incredible journey in Fayetteville."
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This season, Little converted on all 33 of his point after attempts and made 20-24 (83.3%) of his field goal tries — including a career-high 56-yard field goal against Ole Miss.
During his three-year career, Little made all 129 point after kicks and made 53-64 field goals (82.8%) for a total of 288 points.
According to Pro Football Focus, Little finished the season with a special teams grade of 63.6, a kickoff grade of 90.2 and a field goal grade of 90.9.
ESPN NFL Draft analyst Mel Kiper has Little ranked as the No. 1 kicker on the latest edition of his 2024 NFL Draft rankings.
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