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Arkansas OL commit Su'a ready to hit ground running, enroll early

Joey Su'a is set to enroll early after helping his team play in the state championship game this weekend.
Joey Su'a is set to enroll early after helping his team play in the state championship game this weekend. (Nick Wenger)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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As an offensive lineman in Bentonville, Joey Su'a had plenty of options when it came to where he wanted to go to college.

The 5.7 three-star prospect was ranked as the third-best player in the state for the 2023 class, and held offers from Arkansas, Georgia, Maryland, Oregon, Michigan State and others.

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