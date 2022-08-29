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{{ timeAgo('2022-08-29 17:26:39 -0500') }} football Edit

Arkansas Practice Notebook: Takeaways from Monday's practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas had its first practice of Cincinnati week on Monday in shells and shorts.

There was a new starting corner with the team during fastball that was not listed as a starter on the depth chart earlier today. Also, two starters were back on the field after missing time last week.

The media was let in to view the action for about 20 minutes. The team started with individual drills, ran through fastball and ended with more individual drills.

Here is who was on the field during fastball, a few takeaways and tidbits from what I was able to see:

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