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Arkansas Practice Notebook: Takeaways from Monday's practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas had its Monday practice of Liberty well in shells and shorts, and there were a good bit of takeaways

After the news of running back Dominique Johnson’s season-ending ACL injury came out Monday afternoon, another Arkansas player had their season come to an end with a torn ACL.

One key player was not a full participant, while a defensive starter who missed the Auburn game was participating.

Here are more takeaways and observations from Monday’s practice ahead of Saturday’s game against Liberty:

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