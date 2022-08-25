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Arkansas Practice Notebook: Takeaways from Thursday's practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas had its first day of Cincinnati preparation Thursday in shoulder pads and shorts.

The media was let in to view the action for about 15 minutes. During the media viewing period the team ran through individual drills, so there was not much going on.

Here are some takeaways, tidbits and two starters who were not on the field again:

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