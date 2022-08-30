News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-08-30 17:08:53 -0500') }} football Edit

Arkansas Practice Notebook: Takeaways from Tuesday's practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

GET YOUR FIRST YEAR OF HAWGBEAT FOR JUST $22 BY USING PROMO CODE 'HAWGS22'

Arkansas had its second practice of Cincinnati week on Tuesday in full pads and there were a few interesting things that I was able to spot.

A popular name was running with the wide receivers during fastball and the first team defense featured two new cornerbacks when running against scouts.

The media was let in to view the action for about 20 minutes. The team started with fastball and ran through individual drills for the remainder of the viewing period

Here are takeaways from fastball and a few tidbits from what I was able to see:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}