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Arkansas Practice Notebook: Takeaways from Wednesday's practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

Check out the Recruiting Hawgs Podcast with Alex Trader and Mason Choate. New episodes including interviews with Arkansas recruits are available every Wednesday on YouTube, Apple and Spotify.

Arkansas had its third practice of the school year Wednesday in spiders.

The media was let in to view the action for about 15 minutes. The team started with fastball and then ran through individual drills for the remainder of the viewing period.

Here are takeaways from fastball, tidbits and two starters who were not on the field:

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