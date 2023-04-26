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Arkansas recruits setting official visit dates

Four-star wide receiver Zion Kearney is set to take an official visit to Arkansas June 2.
Four-star wide receiver Zion Kearney is set to take an official visit to Arkansas June 2. (SoonerScoop.com/Josh McCuistion)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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One of the most important factors in recruiting is the ability to get prospects on campus, and the Arkansas coaching staff has done plenty of work this year getting unofficial visits for recruits in the class of 2024.

Unofficial visits are not enough to secure commitments, though. The next step is the official visit, and the Arkansas Razorbacks have already made plans to host a few priority targets this coming June.

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