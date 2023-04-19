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Arkansas state-by-state recruiting trends: Alabama

Kavion Henderson, the No. 1 player in Alabama, is committed to Arkansas.
Kavion Henderson, the No. 1 player in Alabama, is committed to Arkansas. (SoonerScoop.com/Josh McCuistion)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Since Sam Pittman has been the head coach at Arkansas, we have seen a shift in the states the Hogs dive deep to recruit in.

Rather than putting a heavy emphasis on Texas like coaching staffs of the past, the Hogs have piled up recruits from states like Georgia, Florida, Mississippi and Alabama.

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