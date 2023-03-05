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Arkansas state-by-state recruiting trends: Mississippi

Kamarion Franklin, a five-star defensive end out of Lake Cormorant, Mississippi, has been offered by the Razorbacks.
Kamarion Franklin, a five-star defensive end out of Lake Cormorant, Mississippi, has been offered by the Razorbacks. (Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Aside from three-year starting quarterback KJ Jefferson, Arkansas has not particularly recruited the state of Mississippi very hard.

The Sardis native is one of just two Razorbacks from the state of Mississippi on the roster for the 2023 season, as the Hogs brought on linebacker Alex Sanford from Oxford in the most recent recruiting cycle.

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