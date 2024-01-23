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Arkansas to host in-state 2026 lineman

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

The Arkansas Razorbacks coaching staff will host dozens of visitors this coming weekend for the final Junior Day before the NCAA recruiting dead period starts, and one of them is a rising sophomore whose recruitment includes some heavy hitters.

Danny Beale, a 2026 lineman for Cross County High School in northeast Arkansas, reported an offer from the Hogs on Jan. 18 and told HawgBeat he intends to take a visit to Fayetteville on Jan. 27.

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