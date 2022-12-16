News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-12-16 20:08:22 -0600') }} football Edit

Arkansas to host transfer edge rusher

Pittsburgh defensive end transfer John Morgan III will visit Arkansas this weekend. (Credit: Pittsburgh Athletics)
Pittsburgh defensive end transfer John Morgan III will visit Arkansas this weekend. (Credit: Pittsburgh Athletics) (Credit: Pittsburgh Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

The Arkansas defense already has one of their defensive ends returning in Jordan Domineck, but they are looking to add to the room by hosting Pittsburgh defensive end transfer John Morgan III this weekend, according to multiple reports.

The Upper Marlboro, Maryland, native spent five seasons with the Panthers, and will have just one year of eligibility remaining. He entered the transfer portal on Dec. 11.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}