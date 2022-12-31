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Baylor transfer DB plans to visit Arkansas

Baylor transfer defensive back Mike Harris will be visiting on Arkansas on Jan. 4. (@MHarris11_)
Baylor transfer defensive back Mike Harris will be visiting on Arkansas on Jan. 4. (@MHarris11_) (@MHarris11_)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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When the NCAA transfer visit window opens next Wednesday, Arkansas is expected to host plenty of transfer recruits. One of those will be a defensive back who entered the transfer portal out of Baylor.

Mike Harris, who was at one point committed to Arkansas in 2019, confirmed to HawgBeat he would be in Fayetteville on Jan. 4.

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