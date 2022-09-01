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{{ timeAgo('2022-09-01 06:30:00 -0500') }} football Edit

Behind Enemy Lines: Gaining Cincinnati insight with BearcatReport.com

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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As we will do throughout this football season, HawgBeat went behind enemy lines to gain insight on Cincinnati from BearcatReport.com's Managing Editor Jason Stamm.

Here is what he had to say about Saturday's matchup, which is set to kickoff at 2:30 p.m. CT inside Reynolds Razorback Stadium in Fayetteville:

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