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{{ timeAgo('2023-03-17 09:56:55 -0500') }} basketball Edit

Behind Enemy Lines: Gaining insight on the Kansas Jayhawks

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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To gain insight on the 8-seed Arkansas Razorbacks' opponent in the second round of the NCAA Tournament, HawgBeat went behind enemy lines to learn more about the 1-seed Kansas Jayhawks from JayhawkSlant.com.

Here's what JayhawkSlant edit Shay Wildeboor had to say about Saturday's matchup, which is set to tip at 4:15 p.m. CT at Wells Fargo Arena in Des Moines, Iowa, on CBS:

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